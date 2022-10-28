Все эпизоды сериала «Союз спасения: Время гнева» появились на KION

28.10.2022

Все эпизоды сериала «Союз спасения: Время гнева» появились на KION
Стриминг возобновил доступ к уже показанным сериям исторической драмы и выпустил новые эпизоды. Сейчас сериал полностью доступен на платформе.

KION извинился перед подписчиками за неудобства и отметил, что прервал показ драмы по независящим от него причинам. В пресс-службе выразили надежду на то, что выход всех серий «Времени гнева» порадует зрителей, говорится в посте телеграм-канала «Кинопоиск. Индустрия».

На минувшей неделе «Кион» приостановил выпуск сериала без объяснения причин. 20 октября на платформе должны были открыть доступ к пятой серии, но этого не произошло. На следующий день проект полностью исчез. Релиз шоу состоялся в конце сентября, эпизоды выходили еженедельно. 

«Время гнева» представляет собой предысторию и продолжение полного метра «Союз спасения» (2019) о восстании декабристов. 

Фото: кадр из «Времени гнева»