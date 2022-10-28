START завершил съемки нового сезона «Содержанок» и показал тизер
START завершил съемки нового сезона «Содержанок» и показал тизер
28.10.2022
Ролик по четвертому сезону сериала с новыми актерами Нелли Уваровой и Дженгизом Джошкуном опубликовали на ютьюб-канале онлайн-кинотеатра.
Сюжет новых серий развивается спустя три года после событий предыдущего сезона. Старые и новые герои собираются на вечеринке форума в Петербурге и узнают о переменах в жизни друг друга. Катя и Карина вышли замуж, Мила счастлива в свободной жизни. На встрече появляется Лена, у которой есть свои цели. Мероприятие прерывает внезапная смерть влиятельного гостя.
Нелли Уварова описала свою героиню Илону как жесткую женщину, вышедшую наверх. Вместе с ней каст пополнили турецкий актер Дженгиз Джошкун, Сергей Горошко, Никита Ефремов и др.
Сезон сняла Ламара Согомонян. Шоураннерами выступили Ирина Сосновая и Дарья Мороз, исполняющая одну из главных ролей. Восемь новых эпизодов драматического шоу появятся на стриминге в начале 2023 года.