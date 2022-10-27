Стартовали съемки комедийного сериала «Кибер Иван»

Производством проекта с Александром Метелкиным в главной роли занимается телеканал СТС, сообщается на сайте вещателя.





По сюжету актер-неудачник Иван случайно ломает разработанного его отцом андроида. Внешность новой модели скопирована с молодого человека, поэтому он поступает в дом местного министра инноваций, играя робота. Ивану предстоит сохранить свою тайну, однако ситуацию осложняют чувства «андроида» к чиновничьей дочери.





Режиссером 13-серийной комедии выступает Владислав Иконников. Каст проекта составляют Камиль Ларин, Янина Студилина, Анастасия Акатова, Дмитрий Астрахан и др. Шоу покажут на стриминге more.tv и канале СТС. Премьера намечена на 2023-й год. Точная дата релиза пока не названа.





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