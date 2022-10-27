Генри Кавилл мог сыграть Джеймса Бонда в «Казино «Рояль»

Британский актер проходил кастинг на роль агента 007, но уступил Дэниелу Крэйгу. Об этом он рассказал в подкасте ведущего MTV Джоша Хоровица.





Кавилл был близок к получению роли. Менеджеры сказали ему, что в итоге выбирали между ним и Крэйгом. Преимуществом Кавилла был более молодой возраст. Но утвердили его коллегу и соотечественника, что актер назвал «потрясающим решением». По его словам, Крэйг проделал огромную работу в фильмах шпионской франшизы, подтвердив правильность сделанного выбора.





Свое участие в кастинге он счел «веселым приключением», которое помогло ему в развитии карьеры. При этом Кавилл заметил, что в то время не был готов к роли прославленного агента.





Ранее Генри Кавилл подтвердил, что вновь сыграет Супермена. Слухи об этом ходили уже несколько лет, однако подтвердились только с выходом «Черного Адама». Сообщалось, что WB уже разрабатывает сиквел Man of Steel.





Фото: кадр из The Man from U.N.C.L.E.