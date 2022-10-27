«Сны Сибири» представят в ГИМе к 130-летию Транссиба

С 28 октября по 30 января в Москве будет работать выставка об истории и культуре Приуралья, Сибири и Дальнего Востока, сообщается в пресс-релизе Минкультуры РФ.





Иммервиная экспозиция с помощью современных технологий представит древнюю и средневековую историю и культуру регионов, прилегающих к Транссибирской магистрали. Самая длинная в мире железная дорога в начале ХХ века связала азиатскую и европейскую части страны.





В ГИМе покажут коллекции из музеев Томска, Новосибирска и Чердыни (Пермский край). Посетители увидят артефакты неолита (поздняя часть каменного века) и железного века, образцы пермского звериного стиля, выполненные в натуральную величину копии камены стел, а также работы современных сибирских художников. Экспонаты сопровождают тактильные модели и таблички со шрифтом Брайля.





Проект сопроводит образовательная программа с лекциями, артист- и паблик-токами с художниками и исследователями. Экскурсии будут проходить в том числе на русском жестовом языке.





Фото: Минкультуры РФ