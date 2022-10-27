Президент РФ Владимир Путин: самомнение тех, кто решил, что вправе отменять гениев мировой культуры, зашкаливает

«История, безусловно, всё расставит на свои места и отменит не величайшие произведения общепризнанных гениев мировой культуры, а тех, кто сегодня почему-то решил, что вправе этой мировой культурой распоряжаться по своему усмотрению. Самомнение у таких деятелей зашкаливает, вот только имен их никто даже и не вспомнит. А Достоевский будет жить, как и Чайковский, и Пушкин...» — сказал российский лидер на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».





Тема Валдайского форума в этом году — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».





На заседании присутствуют эксперты и политики из 40 иностранных государств, включая Афганистан, Бразилию, Германию, Египет, Китай, Индию, Индонезию, Иран и др.





Фото: сайт Кремля