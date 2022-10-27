Президент РФ Владимир Путин: самомнение тех, кто решил, что вправе отменять гениев мировой культуры, зашкаливает

27.10.2022
Самомнение тех, кто решил, что вправе отменять гениев мировой культуры, зашкаливает. Однако имен их никто не вспомнит через несколько лет. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
«История, безусловно, всё расставит на свои места и отменит не величайшие произведения общепризнанных гениев мировой культуры, а тех, кто сегодня почему-то решил, что вправе этой мировой культурой распоряжаться по своему усмотрению. Самомнение у таких деятелей зашкаливает, вот только имен их никто даже и не вспомнит. А Достоевский будет жить, как и Чайковский, и Пушкин...» — сказал российский лидер на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Тема Валдайского форума в этом году — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».
На заседании присутствуют эксперты и политики из 40 иностранных государств, включая Афганистан, Бразилию, Германию, Египет, Китай, Индию, Индонезию, Иран и др.
Фото: сайт Кремля