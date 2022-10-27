Сооснователь Oasis Ноэл Галлахер может выпустить новый альбом 31 октября

Британский музыкант опубликовал в соцсетях ролик с датой и временем, в котором пользователи и журналисты увидели намек на релиз пластинки.





В ролике фигурирует дата 31.10.2022 и время 8:30. Пояснений к видео Галлахер не оставил. В начале 2022 года он рассказал о записи новых песен с High Flying Birds и представил один трек. Всего в плейлист нового альбома войдут десять композиций. Он получит оркестровое звучание, струнные инструменты добавят в шесть треков, рассказал музыкант.





Релиз пластинки станет первым альбомом Галлахера после пяти лет молчания. Последний альбом High Flying Birds выпустили в 2017-м.





Братья Галлахер основали одну из самых популярных и коммерческих успешных групп 1990-х Oasis, которая также является частью «большой четверки» брит-попа. В 2009 году на фоне конфликта основателей коллектив распался. Ноэл, основной идеолог и автор Oasis, начал сольную карьеру с новой группой. Лиам, вокалист, и оставшиеся музыканты продолжили работу, взяв название Beady Eye и пригласив новых участников.





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