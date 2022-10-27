Картина Питера Рубенса «Саломея» будет продана на аукционе Sotheby’s

Картина была вновь открыта в 1987 году. Первоначальная стоимость полотна — 25-35 млн долларов. На нем изображен библейский сюжет: падчерице иудейского царя Саломее преподносят на блюде голову Иоанна Крестителя.





«Саломея» является одним из величайших произведений эпохи барокко. Она может стать самым дорогим полотном старых мастеров. Старые мастера — зонтичный термин для обозначения художников, трудившихся с начала Возрождения до XIX века.





«Саломея» датируется 1609 годом — тогда Рубенс вернулся в родную Фландрию после путешествия по Италии. В 1998 году картина была продана за 5,5 млн долларов.





Фото: Sotheby’s