Картина Питера Рубенса «Саломея» будет продана на аукционе Sotheby’s

27.10.2022

Картина Питера Рубенса «Саломея» будет продана на аукционе Sotheby’s

Картина нидерландского живописца Питера Рубенса «Саломея» выставлена на аукцион Sotheby’s. Специалисты считали полотно утерянным до 1998 года. Об этом сообщает ФАН.

Картина была вновь открыта в 1987 году. Первоначальная стоимость полотна — 25-35 млн долларов. На нем изображен библейский сюжет: падчерице иудейского царя Саломее преподносят на блюде голову Иоанна Крестителя.

«Саломея» является одним из величайших произведений эпохи барокко. Она может стать самым дорогим полотном старых мастеров. Старые мастера — зонтичный термин для обозначения художников, трудившихся с начала Возрождения до XIX века.

«Саломея» датируется 1609 годом — тогда Рубенс вернулся в родную Фландрию после путешествия по Италии. В 1998 году картина была продана за 5,5 млн долларов.

Фото: Sotheby’s