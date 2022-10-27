Мультсериал от создателей «Смешариков» представят в Южной Корее, Тайване и на Ближнем Востоке

Мультсериал «ДиноСити», созданный группой компаний «Рики», покажут в эфире детских телеканалов Южн...
С 28 октября по 30 января в Москве будет работать выставка об истории и культуре Приуралья, Сибири...
Просветительский проект «Школа детской мультипликации Донбасса. Поддержка, обучение и...
Студия случайно раскрыла персонажа британской актрисы, присоединившейся к киновселенной «Марвел», ...
Санкт-Петербургская филармония имени Дмитрия Шостаковича объявила программу XXII Междун...
Мультсериал «ДиноСити», созданный группой компаний «Рики», покажут в эфире детских телеканалов Южн...
С 28 октября по 30 января в Москве будет работать выставка об истории и культуре Приуралья, Сибири...
Просветительский проект «Школа детской мультипликации Донбасса. Поддержка, обучение и...
Студия случайно раскрыла персонажа британской актрисы, присоединившейся к киновселенной «Марвел», ...
Санкт-Петербургская филармония имени Дмитрия Шостаковича объявила программу XXII Междун...
Выставка «Абрамцево. В поисках русского стиля» к 180-летию предпринимателя и мецената Саввы Мамонтов...
Британский музыкант опубликовал в соцсетях ролик с датой и временем, в котором пользователи и журн...
Картина нидерландского живописца Питера Рубенса «Саломея» выставлена на аукцион Sotheby’s. Специал...
Netflix показал первый ролик по криминальному триллеру с Гарри Меллингом и Кристианом Бэйлом. Трейле...
Книгу афоризмов Расула Гамзатова намерены выпустить в рамках празднования 100-летия п...
V Церемония вручения Международной профессиональной музыкальной премии Bravo пройдет 25 апреля 202...
Победителем в номинации стал постановщик ленты «Невесомость» Иван Соснин из Екатеринбурга, сообщили ...
Демидовский международный юношеский конкурс скрипачей «ДеМЮКС» начал свою работу в Ек...
Актриса присоединилась к Роберту Де Ниро в фильме по реальным событиям ХХ века. Об этом написал порт...
19-й Международный благотворительный кинофестиваль «Лучезарный ангел», который состоится в Москве 2-...
Мужчины в футболках Just stop oil попытались приклеиться к знаменитому полотну Яна Вермеера и обли...
Гоночная франшиза Fast and Furious может получить спин-офф с исключительно женским составом, сообщ...
Экспонаты ведущих музеев России о Петре Великом и его эпохе собраны на виртуальной вы...
Телеканал приостановил съемки «Comedy Баттла», «Импровизации» и других проектов, сообщил Telegram-ка...
Фестиваль молодежных и негосударственных театральных коллективов «Театр-PRO» будет проводи...
27.10.2022