Мультсериал от создателей «Смешариков» представят в Южной Корее, Тайване и на Ближнем Востоке

Первые эпизоды уже прошли в утренний прайм-тайм на экранах Южной Кореи, а дети из более чем 20 стран Ближнего Востока уже смотрят новые эпизоды.





Мультсериал «ДиноСити» повествует историю о жизни динозавров в мегаполисе. Главные герои — 6-летний Рики и его 8-летняя сестра Тира — благодаря любопытству и энергии ежедневно попадают в водоворот приключений.





Мировая премьера «ДиноСити» прошла в ноябре 2020 года на итальянском телеканале DeA Junior. Далее последовал удачный релиз в Великобритании и Ирландии на популярном детском канале Tiny Pop.





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