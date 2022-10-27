Мультсериал от создателей «Смешариков» представят в Южной Корее, Тайване и на Ближнем Востоке

27.10.2022

Мультсериал от создателей «Смешариков» представят в Южной Корее, Тайване и на Ближнем Востоке

Мультсериал «ДиноСити», созданный группой компаний «Рики», покажут в эфире детских телеканалов Южной Кореи и Тайваня. Об этом сообщили в группе компаний «Рики».

Первые эпизоды уже прошли в утренний прайм-тайм на экранах Южной Кореи, а дети из более чем 20 стран Ближнего Востока уже смотрят новые эпизоды.

Мультсериал «ДиноСити» повествует историю о жизни динозавров в мегаполисе. Главные герои — 6-летний Рики и его 8-летняя сестра Тира — благодаря любопытству и энергии ежедневно попадают в водоворот приключений.

Мировая премьера «ДиноСити» прошла в ноябре 2020 года на итальянском телеканале DeA Junior. Далее последовал удачный релиз в Великобритании и Ирландии на популярном детском канале Tiny Pop.

Фото: скриншот