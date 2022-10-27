В России в ноябре начинает работать проект по поддержке детских анимационных школ Донбасса

27.10.2022
Просветительский проект «Школа детской мультипликации Донбасса. Поддержка, обучение и интеграция в Россию», который направлен на содействие вхождения детских анимационных студий ДНР и ЛНР в российскую анимационную школу в качестве полноправных партнеров, стартует в России в ноябре. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ассоциации анимационного кино.
Проект создан при поддержке Национального детского фонда при поддержке Ассоциации анимационного кино. Он реализуется на средства Фонда президентских грантов.
Ранее стало известно, что в рамках акции «Собери ребенка в школу» канцелярские принадлежности, наборы для детского творчества, школьную и спортивную форму, обувь, ученические рюкзаки, планшеты получили около 200 000 детей по всей России, в ДНР и ЛНР и на освобожденных территориях.
В рамках партийной акции «Помощь школам» поддержку оказали 6,5 тыс. образовательных учреждений. «Единая Россия» помогла провести косметический ремонт в кабинетах, а активисты партии участвовали в уборке и озеленении прилегающих территорий.
Фото: Pixabay