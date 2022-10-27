В России в ноябре начинает работать проект по поддержке детских анимационных школ Донбасса

Проект создан при поддержке Национального детского фонда при поддержке Ассоциации анимационного кино. Он реализуется на средства Фонда президентских грантов.





Ранее стало известно, что в рамках акции «Собери ребенка в школу» канцелярские принадлежности, наборы для детского творчества, школьную и спортивную форму, обувь, ученические рюкзаки, планшеты получили около 200 000 детей по всей России, в ДНР и ЛНР и на освобожденных территориях.





В рамках партийной акции «Помощь школам» поддержку оказали 6,5 тыс. образовательных учреждений. «Единая Россия» помогла провести косметический ремонт в кабинетах, а активисты партии участвовали в уборке и озеленении прилегающих территорий.





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