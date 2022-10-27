В Архангельске начала работать выставка из собрания музея «Абрамцево» к 180-летию Саввы Мамонтова

27.10.2022

В Архангельске начала работать выставка из собрания музея «Абрамцево» к 180-летию Саввы Мамонтова

Выставка «Абрамцево. В поисках русского стиля» к 180-летию предпринимателя и мецената Саввы Мамонтова начала работать в музее изобразительных искусств в Архангельске.

По словам директора Государственного историко-художественного и литературного музея-заповедника «Абрамцево» Елены Ворониной, из собрания музея привезли 88 произведений. На выставке продемонстрированы живописные и акварельные работы Василия Поленова, Елены Поленовой, Виктора Васнецова, Исаака Левитана, Константина Коровина и др.

Мамонтов сыграл большую роль в судьбе Архангельска. Московско-Ярославско-Архангельская железная дорога, которая была построена в 1894 году, соединила Русский Север с Москвой. 

Посетить выставку можно будет с 27 октября 2022 года по 8 января 2023-го.

Фото: Pixabay