Будущий писатель Эдгар По расследует убийства в тизере «Всевидящего ока»

Netflix показал первый ролик по криминальному триллеру с Гарри Меллингом и Кристианом Бэйлом. Трейлер опубликован на ютьюбе стриминга.





Действие разворачивается в сеттинге начала XIX века в США. В Военной академии Вест-Пойнта происходит убийство кадета, для раскрытия которого нанимают уставшего от жизни детектива Августа Ландора (Бэйл). Расследованию мешает кодекс молчания кадетов, поэтому он привлекает к делу одного из них — Эдгара По (Меллинг), будущего всемирно известноо автора детективов.





В основе картины лежит книга Луиса Байяра, награжденного премией Эдгара Алана По. За адаптацию сценария и режиссуру отвечал Скотт Купер.





Вместе с Меллингом («Гарри Поттер», «Ход королевы») и Бэйлом («Темный рыцарь», «Тор 4») актерский ансамбль составили Люси Бойтон, Джиллиан Андерсон, Шарлотта Генсбург и др.



