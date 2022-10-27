Сборник афоризмов Расула Гамзатова выпустят в Дагестане

Netflix показал первый ролик по криминальному триллеру с Гарри Меллингом и Кристианом Бэйлом. Трей...
Книгу афоризмов Расула Гамзатова намерены выпустить в рамках празднования 100-летия поэт...
V Церемония вручения Международной профессиональной музыкальной премии Bravo пройдет 25 апреля 202...
Победителем в номинации стал постановщик ленты «Невесомость» Иван Соснин из Екатеринбурга, сообщили ...
Демидовский международный юношеский конкурс скрипачей «ДеМЮКС» начал свою работу в Ек...
Netflix показал первый ролик по криминальному триллеру с Гарри Меллингом и Кристианом Бэйлом. Трей...
Книгу афоризмов Расула Гамзатова намерены выпустить в рамках празднования 100-летия поэт...
V Церемония вручения Международной профессиональной музыкальной премии Bravo пройдет 25 апреля 202...
Победителем в номинации стал постановщик ленты «Невесомость» Иван Соснин из Екатеринбурга, сообщили ...
Демидовский международный юношеский конкурс скрипачей «ДеМЮКС» начал свою работу в Ек...
Актриса присоединилась к Роберту Де Ниро в фильме по реальным событиям ХХ века. Об этом написал порт...
19-й Международный благотворительный кинофестиваль «Лучезарный ангел», который состоится в Москве 2-...
Мужчины в футболках Just stop oil попытались приклеиться к знаменитому полотну Яна Вермеера и обли...
Гоночная франшиза Fast and Furious может получить спин-офф с исключительно женским составом, сообщ...
Экспонаты ведущих музеев России о Петре Великом и его эпохе собраны на виртуальной вы...
Телеканал приостановил съемки «Comedy Баттла», «Импровизации» и других проектов, сообщил Telegram-ка...
Фестиваль молодежных и негосударственных театральных коллективов «Театр-PRO» будет проводи...
Мелодрама «Наша зима» якутского режиссера Степана Бурнашева выйдет в российский прока...
Фильм по роману российского писателя станет третьей полнометражной режиссерской работой актера. Об...
Клип на песню «Звезды», фрагменты которого снимались в условиях невесомости, продемонстрируют косм...
29 декабря в эфире телеканала НТВ появится заключительный выпуск музыкальной программы, в котором жю...
Исполнительница взяла перерыв в творческой работе для получения высшего образования, сообщает DailyM...
Первые отзывы на фильм «Черная пантера: Ваканда навеки» появились в соцсетях после премьеры супергер...
Отечественный проект в формате коротких роликов для соцсетей и мессенджеров участвовал в конкурсной ...
Фигуристка Евгения Медведева может продолжить участие в проекте в паре с актером Антоном Рогачевым...
27.10.2022