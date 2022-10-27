Сборник афоризмов Расула Гамзатова выпустят в Дагестане

27.10.2022

Сборник афоризмов Расула Гамзатова выпустят в Дагестане

Книгу афоризмов Расула Гамзатова намерены выпустить в рамках празднования 100-летия поэта в Дагестане. Об этом заявил глава региона Сергей Меликов.

«Такие люди как Гамзатов на протяжении десятилетий объединяли нас, поэтому к 100-летию со дня рождения поэта запланирован выпуск книги афоризмов», — цитирует слова Меликова его пресс-служба.

В декабре пройдет заседание федерального оргкомитета по празднованию юбилея Расула Гамзатова под руководством зампредседателя правительства РФ Татьяны Голиковой.

Также одним из федеральных каналов (Russia Today) будет снят документальный фильм про поэта с вещанием на арабском и английском языках.

2023 год объявлен годом Гамзатова. По всей России будут праздновать 100-летний юбилей поэта. Главные мероприятия будут проводиться в Дагестане — на родине поэта.

Фото: Pixabay