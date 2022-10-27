Церемония вручения премии Bravo состоится 25 апреля 2023 года

V Церемония вручения Международной профессиональной музыкальной премии Bravo пройдет 25 апреля 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе «Русской медиагруппы».

Организаторы объявят подробности события в ближайшее время. В пресс-службе «Русской медиагруппы» уточнили ТАСС, что сейчас место проведения церемонии не утверждено. Традиционно она проходила на Исторической сцене Большого театра.





Каждый год оргкомитет премии Bravo награждает золотыми скрипичными ключами наиболее выдающихся исполнителей из стран Азии, Европы, Африки и Ближнего Востока.





10 декабря на «ВТБ Арене» пройдет XVII церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Часть средств, вырученных с продажи билетов, организатор мероприятия «Русское радио» направит на помощь жителям присоединенных и прифронтовых территорий.





Фото: Pixabay