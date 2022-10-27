Новой «жертвой» активистов стала «Девушка с жемчужной сережкой» в Гааге

Мужчины в футболках Just stop oil попытались приклеиться к знаменитому полотну Яна Вермеера и обли...
Гоночная франшиза Fast and Furious может получить спин-офф с исключительно женским составом, сообщ...
Экспонаты ведущих музеев России о Петре Великом и его эпохе собраны на виртуальной вы...
Телеканал приостановил съемки «Comedy Баттла», «Импровизации» и других проектов, сообщил Telegram-ка...
Фестиваль молодежных и негосударственных театральных коллективов «Театр-PRO» будет проводи...
Мужчины в футболках Just stop oil попытались приклеиться к знаменитому полотну Яна Вермеера и обли...
Гоночная франшиза Fast and Furious может получить спин-офф с исключительно женским составом, сообщ...
Экспонаты ведущих музеев России о Петре Великом и его эпохе собраны на виртуальной вы...
Телеканал приостановил съемки «Comedy Баттла», «Импровизации» и других проектов, сообщил Telegram-ка...
Фестиваль молодежных и негосударственных театральных коллективов «Театр-PRO» будет проводи...
Мелодрама «Наша зима» якутского режиссера Степана Бурнашева выйдет в российский прока...
Фильм по роману российского писателя станет третьей полнометражной режиссерской работой актера. Об...
Клип на песню «Звезды», фрагменты которого снимались в условиях невесомости, продемонстрируют косм...
29 декабря в эфире телеканала НТВ появится заключительный выпуск музыкальной программы, в котором жю...
Исполнительница взяла перерыв в творческой работе для получения высшего образования, сообщает DailyM...
Первые отзывы на фильм «Черная пантера: Ваканда навеки» появились в соцсетях после премьеры супергер...
Отечественный проект в формате коротких роликов для соцсетей и мессенджеров участвовал в конкурсной ...
Фигуристка Евгения Медведева может продолжить участие в проекте в паре с актером Антоном Рогачевым...
Документ направлен на реализацию ФЗ «О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации»...
Российский режиссер поработает со студией Amazon над новым проектом с Идрисом Эльбой и Джоном Сино...
Мероприятие под названием «Союзмультфильм» прошло в Московской консерватории им. П.И. Чайковского,...
Премьерный показ картины «Велга» по мотивам одного из ранних рассказов Ивана Бунина прошел в среду...
Дебютный полнометражный фильм режиссера Яны Скопиной «Скоро кончится лето» выходит в кинот...
Дом книги распахнет двери исторического здания на Невском проспекте 12 ноября, сообщил замглавы го...
Apple TV+ показал ролик по четвертому сезону драматического триллера. Видео появилось на ютьюбе ст...
27.10.2022