Новой «жертвой» активистов стала «Девушка с жемчужной сережкой» в Гааге

Мужчины в футболках Just stop oil попытались приклеиться к знаменитому полотну Яна Вермеера и облили его супом, сообщил NL Times.





Полиция задержала активистов после нападения на картину в Королевской галерее Маурицхёйс. Один из них пытался приклеить свою голову к стеклу картины, второй поливал его и работу томатным супом, а также приклеил свою ладонь к стене.





Активист спросил посетителей музея, как они себя чувствуют, наблюдая разрушение «чего-то прекрасного и бесценного». Также он уточнил, куда пропадает их возмущение, когда они видят разрушение планеты.





Ранее участницы экодвижения «Просто остановите нефть» облили «Подсолнухи» Ван Гога в Лондонской галерее. Позже активисты «Последнего поколения» провели аналогичную акцию в Музее Барберини в Потсдаме, вылив пюре на «Стога стена» Клода Моне.





Фото: Ян Вермеер. Общественное достояние,

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