В Universal хотят увидеть «Форсаж» с женским лицом

Гоночная франшиза Fast and Furious может получить спин-офф с исключительно женским составом, сообщила Insider глава киностудии Universal Донна Лэнгли.





Собеседница издания отметила, что и она, и исполнитель главной роли в серии фильмов Вин Дизель хотели бы посмотреть «женский «Форсаж». Она напомнила, что в цикле есть удивительные героини в исполнении прекрасных актрис, список которых в следующей части пополнит Бри Ларсон.





«Я бы хотела, чтобы мы в итоге сделали женскую версию «Форсажа», — подчеркнула Лэнгли.





Съемки десятого «Форсажа» закончились летом. Помимо Бри Ларсон, в нем снялся новый член «семьи» Джейсон Момоа, который предстанет в образе главного антагониста. Релиз ленты намечен на май 2023-го. «Форсаж 11» станет финальной картиной для основной франшизы. Ее ждут в 2024 году. Далее студия может представить спин-оффы. Три года назад Universal уже выпускала ответвление «Хоббс и Шоу», собравшее почти $760 млн в прокате.





Фото: кадр из Fast and Furious 7