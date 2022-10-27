Русский музей открыл виртуальную межмузейную экспозицию о Петре I

Выставка доступна на портале «Виртуальный Русский музей» и сайте музея. В экспозицию вошло более 450 произведений живописи, графики, скульптуры, нумизматики, декоративно-прикладного и народного искусства конца XVII — первой половины XX века. На ней выделены тематические разделы, в которых собраны портреты как самого императора и членов его семьи, так и современников, соратников Петра I.





Ранее стало известно, что Русский музей привез в Челябинск образовательно-выставочный проект «История России в изобразительном искусстве XVII-XIХ веков». Он рассчитан на преподавателей истории, мировой художественной культуры общеобразовательных и художественных школ. Также отдельные занятия разработаны специально для детей.





По завершении учебы южноуральские педагоги и научные сотрудники получат сертификаты образовательной программы Государственного Русского музея и методические материалы.





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