На фестивале «Театр-PRO» в Новосибирске представят молодежные спектакли и перформанс

27.10.2022

На фестивале «Театр-PRO» в Новосибирске представят молодежные спектакли и перформанс

Фестиваль молодежных и негосударственных театральных коллективов «Театр-PRO» будет проводиться в Новосибирске с 4 по 15 декабря 2022 года в театре «Глобус».

В рамках фестиваля покажут спектакли об творчестве русских поэтесс, жизни Эдит Пиаф, а также аудиальный перформанс по теме детства. 

Всего в программе заявлены семь коллективов и 10 проектов в разных жанрах. Возрастные рекомендации фестивальной афиши варьируются от 12 до 18 плюс.

Фестиваль проводится в рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» и приурочен к 85-летию Новосибирской области.

В пресс-службе мероприятия отметили, что проект призван продемонстрировать актуальный срез творчества молодежных и негосударственных театральных коллективов Новосибирской области.

Фото: пресс-служба фестиваля «Театр-PRO»