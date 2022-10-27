На фестивале «Театр-PRO» в Новосибирске представят молодежные спектакли и перформанс

В рамках фестиваля покажут спектакли об творчестве русских поэтесс, жизни Эдит Пиаф, а также аудиальный перформанс по теме детства.





Всего в программе заявлены семь коллективов и 10 проектов в разных жанрах. Возрастные рекомендации фестивальной афиши варьируются от 12 до 18 плюс.





Фестиваль проводится в рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» и приурочен к 85-летию Новосибирской области.





В пресс-службе мероприятия отметили, что проект призван продемонстрировать актуальный срез творчества молодежных и негосударственных театральных коллективов Новосибирской области.





Фото: пресс-служба фестиваля «Театр-PRO»