Надежда Бабкина станет приглашенной судьей в финале шоу «Аватар»

27.10.2022

Надежда Бабкина станет приглашенной судьей в финале шоу «Аватар»
29 декабря в эфире телеканала НТВ появится заключительный выпуск музыкальной программы, в котором жюри раскроет личности всех персонажей. Об этом пишет «Вокруг ТВ». 

Народная артистка РФ присоединится к Иде Галич, Марку Тишману и другим судьям проекта в разгадывании тайн сказочных аватаров, за которыми выступают отечественные артисты. 

В предыдущем выпуске жюри угадало, кто скрывался под маской Лешего (Алексей Чумаков). Ему на смену пришла Алиса в Стране чудес, раскрыть которую судьи пока не смогли. Героиня стала последней участницей сезона. Покинул шоу и Ярослав Сумишевский, выступавший в образе Незнайки.

Среди судей тоже проводится состязание — победителем станет член жюри с наибольшим числом угаданных исполнителей. 

Шоу «Аватар» — премьера телеканала НТВ этого сезона. Пока не сообщалось, появится ли у проекта второй сезон.

Фото: Pixabay