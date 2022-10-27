Надежда Бабкина станет приглашенной судьей в финале шоу «Аватар»

29 декабря в эфире телеканала НТВ появится заключительный выпуск музыкальной программы, в котором жюри раскроет личности всех персонажей. Об этом пишет «Вокруг ТВ».





Народная артистка РФ присоединится к Иде Галич, Марку Тишману и другим судьям проекта в разгадывании тайн сказочных аватаров, за которыми выступают отечественные артисты.





В предыдущем выпуске жюри угадало, кто скрывался под маской Лешего (Алексей Чумаков). Ему на смену пришла Алиса в Стране чудес, раскрыть которую судьи пока не смогли. Героиня стала последней участницей сезона. Покинул шоу и Ярослав Сумишевский, выступавший в образе Незнайки.





Среди судей тоже проводится состязание — победителем станет член жюри с наибольшим числом угаданных исполнителей.





Шоу «Аватар» — премьера телеканала НТВ этого сезона. Пока не сообщалось, появится ли у проекта второй сезон.





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