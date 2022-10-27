Британская певица Адель прервала карьеру ради диплома по литературе

Исполнительница взяла перерыв в творческой работе для получения высшего образования, сообщает DailyMail.





Адель планирует приступить к онлайн-занятиям в ноябре по завершении тура в Лас-Вегасе и получить квалификацию в 2025 году. Выбор специальности она объяснила уверенностью в том, что если бы не стала успешной певицей, то преподавала бы английскую литературу.





Артистка жалеет, что не продолжила обучение в университете сразу после школы, хотя сейчас она и не предполагает работать по специальности сразу после получения диплома. Исполнительница намерена получить степень по английской литературе, любовь к которой она «использует в том, что делает».





Музыкальную карьеру Адель начала в 2006 году и на сегодня выпустила четыре студийных альбома, став одной из самых коммерчески успешных певиц в мире. Последняя пластинка «30» вышла в конце 2021-го, а работа над ней продолжилась четыре года. Альбом посвящен расставанию с мужем, гореванию и утрате, материнству, а также отношению к славе и репутации.





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