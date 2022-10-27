Медведевой нашли двойника Милохина для шоу «Ледниковый период»

Фигуристка Евгения Медведева может продолжить участие в проекте в паре с актером Антоном Рогачевым, сообщил Super.ru.





Издание назвало 21-летнего артиста претендентом на место тиктокера Дани Милохина. На этой неделе он внезапно покинул программу, объяснив свое решение усталостью, бессмысленностью участия в съемках и отсутствием любви к проекту.





Рогачева заметили на площадке «Ледникового периода» за разговором с продюсером Ильей Авербухом. Он не только похож внешне на Милохина, но и отлично держится на льду, поскольку играл в сериале про хоккеистов, отметил портал.





Вероятным партнером Медведевой называли также актера Алексея Лукина.





Ранее Авербух заявил, что фигуристке будут срочно искать новую пару, чтобы она могла продолжить участие в ТВ-шоу Первого канала. Также он подчеркнул, что поступок Милохина вызвал у него шок, поскольку люди спорта воспитаны с пониманием ответственности не только за себя, но и за партнера.





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