Минкультуры разработало проект Концепции сохранения нематериального наследия

27.10.2022

Минкультуры разработало проект Концепции сохранения нематериального наследия

Документ направлен на реализацию ФЗ «О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации». Его разработка стала частью программы Года культурного наследия народов России.

В проекте указаны направления господдержки отрасли, сформулированы ключевые понятия, предусмотрены новые подходы к организации учреждений культуры и определены функции участников.

Основные задачи документа:

— создание каталога объектов нематериального культурного наследия народов РФ;
— совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы;
— разработка системы мер по поддержке и обновлению материально-технической базы культурно-досуговых учреждений;
— создание мер, направленных на поддержку хранителей и носителей нематериального культурного наследия;
— популяризация нематериального культурного наследия народов РФ через СМИ;
— совершенствование научного, методического и кадрового обеспечения учреждений культуры. 

Фото: Минкультуры РФ