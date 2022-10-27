Минкультуры разработало проект Концепции сохранения нематериального наследия

27.10.2022
В проекте указаны направления господдержки отрасли, сформулированы ключевые понятия, предусмотрены новые подходы к организации учреждений культуры и определены функции участников.
Основные задачи документа
:
— создание каталога объектов нематериального культурного наследия народов РФ;
— совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы;
— разработка системы мер по поддержке и обновлению материально-технической базы культурно-досуговых учреждений;
— создание мер, направленных на поддержку хранителей и носителей нематериального культурного наследия;
— популяризация нематериального культурного наследия народов РФ через СМИ;
— совершенствование научного, методического и кадрового обеспечения учреждений культуры.
Фото: Минкультуры РФ