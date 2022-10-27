Илья Найшуллер снимет голливудский фильм со звездой «Трех тысяч лет желаний»

27.10.2022
Российский режиссер поработает со студией Amazon над новым проектом с Идрисом Эльбой и Джоном Синой во главе каста, сообщил ТНR.
Фильм Heads of State заявлен как нечто среднее между триллером и комедийным боевиком. По словам создателей, повествование сосредоточится на двух недолюбливающих друг друга героях, которые оказываются в весьма напряженном положении. Подробности сюжета традиционно не раскрываются.
Актеры, известные по последним ярким работам в «Трех тысячах лет желаний» (Эльба) и «Миротворце» (Сина), также станут исполнительными продюсерами. Джош Аппелбаум и Андре Немец разработают сценарий. Примерную дату релиза ленты не сообщают.
Для Найшуллера «Главы государства» станут вторым голливудским проектом. В прошлом году он успешно дебютировал с комедийным экшном «Никто». Фильм с Бобом Оденкерком стал лидером американского проката в первый уик-энд.
Фото: Pixabay