Илья Найшуллер снимет голливудский фильм со звездой «Трех тысяч лет желаний»

27.10.2022

Илья Найшуллер снимет голливудский фильм со звездой «Трех тысяч лет желаний»
Российский режиссер поработает со студией Amazon над новым проектом с Идрисом Эльбой и Джоном Синой во главе каста, сообщил ТНR.

Фильм Heads of State заявлен как нечто среднее между триллером и комедийным боевиком. По словам создателей, повествование сосредоточится на двух недолюбливающих друг друга героях, которые оказываются в весьма напряженном положении. Подробности сюжета традиционно не раскрываются. 

Актеры, известные по последним ярким работам в «Трех тысячах лет желаний» (Эльба) и «Миротворце» (Сина), также станут исполнительными продюсерами. Джош Аппелбаум и Андре Немец разработают сценарий. Примерную дату релиза ленты не сообщают. 

Для Найшуллера «Главы государства» станут вторым голливудским проектом. В прошлом году он успешно дебютировал с комедийным экшном «Никто». Фильм с Бобом Оденкерком стал лидером американского проката в первый уик-энд.

Фото: Pixabay