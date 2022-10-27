В Москве состоялся благотворительный мультконцерт, организованный Российским фондом культуры

27.10.2022

В Москве состоялся благотворительный мультконцерт, организованный Российским фондом культуры
Мероприятие под названием «Союзмультфильм» прошло в Московской консерватории им. П.И. Чайковского, сообщили организаторы проекта.

Мультконцерт посетили воспитанники детдомов, многодетные семьи и другие гости. Для них на большом экране показали «Бременских музыкантов», «Чебурашку», «Каникулы Бонифация» и другие мультфильмы, а на сцене выступили музыканты и юные вокалисты.

Оркестр «Русская филармония» (дирижер Сергей Тарарин), детский хор «Великан», группа «Республика» и участники шоу «Голос. Дети» исполнили сочинения Владимира Шаинского, Максима Дунаевского, Геннадия Гладкова.

Фото: Pixabaу