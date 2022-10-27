В Санкт-Петербурге прошла премьера фильма «Велга» с Ольгой Бодровой в главной роли

В кинотеатре «Аврора» ленту представили зрителям режиссер Анастасия Нечаева, исполнительница главной роли Ольга Бодрова, актер Александр Кононец и продюсер Иван Болотников.





Для актрисы Ольги Бодровой, дочери актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего, «Велга» стала первой работой в кино. Лента посвящена легенде о девушке, которая ради спасения возлюбленного обернулась чайкой.





В настоящий момент Ольга Бодрова, окончившая ГИТИС, развивает карьеру в кино. На ее счету уже есть несколько ролей.





Сергей Бодров погиб в сентябре 2002 года во время съемок в Кармадонском ущелье. У него остались жена, дочь и сын. На момент трагедии его дочери было четыре года.





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