В Санкт-Петербурге прошла премьера фильма «Велга» с Ольгой Бодровой в главной роли

27.10.2022

В Санкт-Петербурге прошла премьера фильма «Велга» с Ольгой Бодровой в главной роли

Премьерный показ картины «Велга» по мотивам одного из ранних рассказов Ивана Бунина прошел в среду в Санкт-Петербурге.

В кинотеатре «Аврора» ленту представили зрителям режиссер Анастасия Нечаева, исполнительница главной роли Ольга Бодрова, актер Александр Кононец и продюсер Иван Болотников.

Для актрисы Ольги Бодровой, дочери актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего, «Велга» стала первой работой в кино. Лента посвящена легенде о девушке, которая ради спасения возлюбленного обернулась чайкой.

В настоящий момент Ольга Бодрова, окончившая ГИТИС, развивает карьеру в кино. На ее счету уже есть несколько ролей.

Сергей Бодров погиб в сентябре 2002 года во время съемок в Кармадонском ущелье. У него остались жена, дочь и сын. На момент трагедии его дочери было четыре года. 

Фото: Pixabay