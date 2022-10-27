В российский кинопрокат выйдет мелодрама Яны Скопиной «Скоро кончится лето»

В центре сюжета ленты — история одного лета в многонациональном дворе в 1990 году. Он наполнен музыкой группы «Кино» и ощущением перемен.





Главный герой — молодой человек по имени Баха, пытающийся найти себя и влюбляющийся в польскую девушку.





Производством фильма занимались российская компания Kinokult и казахстанская Uvent, отмечает «Культуромания».





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