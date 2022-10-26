Открытие книжного в петербургском Доме Зингера будут отмечать два дня

Дом книги распахнет двери исторического здания на Невском проспекте 12 ноября, сообщил замглавы города Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.





В этот день начнут работать первый этаж, дополненный залом со сценой, второй этаж с зоной детских книг и игр, а также кафе.





К долгожданному событию подготовили программу с 3D-мэппингом, концертами и творческими встречами. 12 и 13 ноября гостей ждут светомузыкальное шоу, исторические 3D-ролики в окнах, музыкальные выступления, театральные постановки, беседы с Татьяной Устиновой, Михаилом Лабковским и др., а также лотерея с подарками для всех покупателей.





В настоящее время в здании восстанавливают элементы интерьера, декор стен и пола, монтируют свет, звуковую и видеоаппаратуру. Также идет набор и обучение сотрудников будущего книжного. На его полках посетители найдут десятки тысяч книг — всего более 100 тысяч товаров.





Фото: Alex ’Florstein’ Fedorov, CC BY-SA 4.0