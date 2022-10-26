Вышел первый тизер финала «Дома с прислугой» М. Найта Шьямалана

26.10.2022

Вышел первый тизер финала «Дома с прислугой» М. Найта Шьямалана
Apple TV+ показал ролик по четвертому сезону драматического триллера. Видео появилось на ютьюбе стриминга.

«Servant следует за парой из Филадельфии, находящейся в трауре после трагедии, которая раскалывает их брак и открывает дверь для входа в их дом таинственной силы», — говорится в синопсисе.

Шоу сосредоточено на потерявших младенца супругах Шона и Дороти, нанимающих девушку Лиэнн для присмотра за куклой. С ее приходом в дом игрушка, которую Доротит использовала для смягчения боли, оживает. 

Основные роли исполняют Лорен Эмброуз, Тоби Кеббелл, Нелл Тайгер Фри и Руперт Гринт. Вместе с мастером мистических триллеров среди режиссеров проекта значатся постановщики из разных стран. 

Сериал начался в 2019 году и закончится в 2023-м. Последний сезон дебютирует 13 января.


Фото: кадр из тизера Servant