Гитарист Юлии Савичевой пострадал во время концерта из-за ее обуви

26.10.2022

Гитарист Юлии Савичевой пострадал во время концерта из-за ее обуви
Исполнительница покалечила музыканта и не заметила, что у него шла кровь. Об этом она рассказала Super.ru.

По словам певицы, во время одного из выступлений она случайно попала туфлей в гитариста Александра. Савичева не видела, что еще несколько композиций он играл с сочащейся изо лба кровью. Более того, о том, что она травмировала Александра, ей рассказал другой участник коллектива уже после концерта. 

Телеграм-канал показал видео инцидента, на котором видно, как певица поет песню и резко снимает обувь, попадая в рядом стоящего музыканта. Он пытается увернуться, но в итоге получает каблуком по лбу. 

Юля Савичева прославилась участием в «Фабрике звезд-2», дальнейшей работе с продюсером Максом Фадеевым, а также выступлением на «Евровидении-2024». В ее дискографии значатся шесть студийных альбомов, последний из которых вышел два года назад.

Фото: Pixabay