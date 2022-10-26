Лучшего культработника Ивановской области выберут 28 октября

26.10.2022

Лучшего культработника Ивановской области выберут 28 октября
Финал регионального конкурса состоится в Доме культуры в Лежневе, сообщает news1ivanovo со ссылкой на пресс-службу областного департамента культуры.

В последнем этапе состязания участвуют 15 работников сферы культуры. В первом туре финала им предстоит презентовать судейской коллегии культурную инициативу (реализованную или запланированную), объяснить ее важность для региона, а также предложить основания для поддержки проекта.

Второй тур будет посвящен творческим представлениям на патриотическую тему, которые покажут культработники и их помощники. Жюри оценит исполнение, креативность, сценическую культуру и др.

По итогам двух финальных туров жюри назовет победителя. В финале мероприятия состоится награждение. 

Фото: Pixabay