Художник-абстракционист Пьер Сулаж умер в возрасте 102 лет

26.10.2022

Художник-абстракционист Пьер Сулаж умер в возрасте 102 лет
О смерти французского автора сообщило агентство FP со ссылкой на искусствоведа Альфреда Пакмана.

Сулаж скончался 26 октября. Его смерть подтвердила супруга — Колетт Сулаж, с которой они были женаты 80 лет, отметил Пакман, друг покойного. О месте похорон не сообщалось.

Пьер Сулаж известен как «мастер черного цвета», создававший масштабные полотна, где ключевое внимание уделялось отраженному свету. При этом художник создавал и полотна с другими цветами, дополнявшими основной черный, и с геометрическими фигурами. Черные работы известны как Outrenoir, что автор объяснял как запредельно черное, которое перестает быть черным и становится источником света. 

Работу Сулажа можно увидеть в коллекции Эрмитажа. 

Фото: Pixabay