Вышел трейлер драмы «Сын» с Хью Джекманом

Кинокомпания Sony выложила на ютьюбе ролик по второму фильму французского драматурга и режиссера Флориана Зеллера.
Главный герой — 17-летний Николас. Он переезжает к отцу, который ушел из семьи и вновь женился. Юноша переживает депрессию на фоне развода родителей и не может разобраться в себе.
Подростка сыграл Зен Макграт, отца — Хью Джекман, деда — Энтони Хопкинс. В роли матери — Лора Дерн, в роли второй жены — Ванесса Кирби.
Лента снята по пьесе Зеллера, завершающей семейную трилогию «Отец. Мать. Сын». В 2020 году он впервые выступил кинорежиссером и экранизировал «Отца» с Энтони Хопкинсом. Фильм снискал признание критиков и получил два «Оскара» — за сценарий и главную мужскую роль. Одноименная пьеса пользуется популярностью в театрах разных стран, в том числе в России.
«Сын» впервые показан в сентябре в Каннах. Кинотеатральный дебют состоится 25 ноября.