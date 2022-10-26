Симфонический оркестр и Страдивари-ансамбль Мариинки выступили в Заполярье

26.10.2022
Гастроли по Сибири и Заполярью продлились в течение пяти дней, сообщается в пресс-релизе Минкультуры РФ.
Коллективы петербургского театра выступили в пяти городах под управлением Валерия Гергиева. Музыканты дали концерты в Сургуте и Салехарде, выступили на фестивале памяти Хворостовского в Красноярске, дважды отыграли программы в Ханты-Мансийске и завершили тур в Нарьян-Маре.
Гергиев подчеркнул важность сохранения традиции выступлений в городах РФ. Так, в столице ХМАО музыканты выступали десятки раз, а Нарьян-Мар посетили впервые. Для тура подготовили программу из сочинений отечественных классиков и зарубежных композиторов.
Эти произведения дарят слушателям удовольствие, а также показывают «безграничную силу музыки, преодолевающей любые барьеры», подчеркнул дирижер.
Симфонический оркестр представил Чайковского, Прокофьева, Мусоргского, Лядова, Верди, Мендельсона, Дебюсси и др. Страдивари-ансамбль исполнил Вивальди, Пьяццоллу и Штрауса.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ