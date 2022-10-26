Картину Гитлера уничтожили в эфире британского шоу по решению зрителей

26.10.2022
Городской пейзаж кисти Адольфа Гитлера изрезали бензопилы, установленные в специальном аппарате, сообщила газета Guardian.
Уничтожение картины главы Третьего рейха, предположительно подаренной его ближайшему соратнику Герману Герингу, произошло в эфире программы Джимми Карра на Channel 4. Телеканал приобрел работу, чтобы использовать ее в шоу о «проблемном» искусстве. Судьбу полотна и способ его аннигиляции определили зрители.
Участники программы обсудили, можно ли полностью отделить произведение от автора. Если бы аудитория выступила за сохранение картины, то ее планировали утилизировать, но не уточнили, каким образом. В противном случае предлагалось уничтожить работу огнеметом, бензопилами и другими инструментами.
В следующих выпусках в шоу обсудят работы других авторов: осужденного за домогательства к несовершеннолетним экс-ведущего Рольфа Харриса, признавшегося в изнасилованиях сестры, дочерей и собаки скульптора Эрика Гилла и др.
Фото: Pixabay