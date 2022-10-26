Зрители выберут одного их победителей премии «Музыкальное сердце театра»

26.10.2022

Зрители выберут одного их победителей премии «Музыкальное сердце театра»
Голосование в номинации «Приз зрительских симпатий» продлится до 31 октября, сообщила пресс-служба проекта.

В этом году премия и фестиваль «Музыкальное сердце театра», посвященные музыкальным спектаклям, пройдут с 18 по 28 ноября в столице Урала. Они проводятся при поддержке ПФКИ.

Любой желающий может посмотреть постановки из зрительской номинации и проголосовать за самую понравившуюся из них. В категории участвуют восемь спектаклей из обеих столиц, Екатеринбурга, Кемерова и Орла. Отдать свой голос можно по ссылке.

В программе фестиваля — спектакли, мастер-классы, дискуссии, лаборатория и церемония награждения. В финале станут известны лауреаты в 18 основных категориях и трех спецноминациях, включая зрительскую.

Фото: прессс-служба премии и фестиваля «Музыкальное сердце театра»