Зрители выберут одного их победителей премии «Музыкальное сердце театра»

Голосование в номинации «Приз зрительских симпатий» продлится до 31 октября, сообщила пресс-служба...
Руководители центра «РОСИЗО», Псковского музея-заповедника, Музея-заповедника «Хмелита», Музея-зап...
В беседе с The New York Times режиссер высказался о супергеройских блокбастерах от двух голливудских...
Компания Central Partnership опубликовала на ютьюбе ролик по кинокартине о «странной игрушке» и др...
Джеймс Ганн и продюсер Питер Сафран заменят Уолтера Хамаду во главе кинокомикс-подразделения Warne...
Голосование в номинации «Приз зрительских симпатий» продлится до 31 октября, сообщила пресс-служба...
Руководители центра «РОСИЗО», Псковского музея-заповедника, Музея-заповедника «Хмелита», Музея-зап...
В беседе с The New York Times режиссер высказался о супергеройских блокбастерах от двух голливудских...
Компания Central Partnership опубликовала на ютьюбе ролик по кинокартине о «странной игрушке» и др...
Джеймс Ганн и продюсер Питер Сафран заменят Уолтера Хамаду во главе кинокомикс-подразделения Warne...
В лучшем случае продолжение успешного ребута The Batman с Робертом Паттинсоном появится на широких э...
В рамках мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту учреждений культурно-д...
Пианист Денис Мацуев исполнит фортепианные концерты Листа на сцене Зала Чайковского 30 окт...
Народный артист РФ Александр Розенбаум пожелал мира и здоровья гостям на своем сольном концерте в ...
Первый ролик по грядущему фильму Джеймса Ганна оказался на ютьюбе в некачественном формате до официа...
Более 100 отечественных сериалов и кинокартин презентуют под брендом RCW на крупнейшем в Азии рынк...
Актриса Александра Завьялова сыграла в более чем 20 картинах, но после премьеры мини-...
Стриминг Amazon Prime Video представил первый взгляд на экранизацию популярной игры Fallout, сообщ...
Российский психологический триллер «Игра на выживание» продлен на третий сезон, но он, скорее всег...
Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) объявил о скором выходе программы Андрея Малахова. 25 октября станут...
Сервис Start показал подписчикам тизер нового сезона сериала «Содержанки». Судя по нему, в очередном...
«Кинопоиск» представил обзор грядущего фэнтези-шоу о Князе Тьмы и его сыне-кассире в исполнении Юр...
Актер Виктор Сухоруков объяснил, почему режиссер Алексей Балабанов не снял третью час...
Пятая часть «Ветра зимы» готова на 75%, заявил американский писатель в эфире на сайте издательства R...
26.10.2022