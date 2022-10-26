Джеймс Кэмерон счел героев киновселенных Marvel и DC инфантильными

26.10.2022
В беседе с The New York Times режиссер высказался о супергеройских блокбастерах от двух голливудских студий.
По его мнению, персонажи фильмов Marvel и DC не производят впечатление взрослых людей. У них будто нет приоритетов и ценностей, а их отношения кажутся вовсе отсутствующими. Вне зависимости от возраста герои больше похожи на студентов, добавил постановщик.
«Они никогда не повесят плащь на гвоздь, потому что необходимо растить детей. То, что нас приземляет, дает нам силы, любовь и цель в жизни — все это не входит в опыт этих героев», — пояснил он.
Кэмерон не считает правильным такой подход к созданию историй. При этом он известен как режиссер научно-фантастических и фэнтези-картин. В их числе — дилогия «Терминатор», продолжение «Чужого», «Аватар» и его грядущий сиквел «Путь воды» и др.
Ранее недовольство кинокомиксами «Марвел» и «Диси» выражали крупнейшие кинематографисты современности М. Скорсезе, Ф.Ф. Коппола, Р. Скотт, а также постановщика «Пианино» Джейн Кэмпион.
Ближайшей премьерой очередной работы Кэмерона станет «Аватар 2». Он появится в кинотеатрах 16 декабря.
Фото: кадр из Man of Steel