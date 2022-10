Режиссер «Стражей Галактики» по вселенной Marvel возглавил киностудию DC

Джеймс Ганн и продюсер Питер Сафран заменят Уолтера Хамаду во главе кинокомикс-подразделения Warner Bros., сообщил THR.





По данным журнала, руководство объединенной компании WB Discovery, наконец, определилось с кандидатурами на пост глав DC Studious (ранее — DC Films). Новые руководители будут отчитываться напрямую перед президентом Дэвидом Заславом, а также будут работать в контакте с главами Warner Bros. Pictures Майклом Де Лукой и Памелой Абди.





Ганна назначили ответственным за художественное направление работы студии, а Сафрана — за производство и бизнес-процессы. Договоры с ними заключили на четыре года. В это время Ганн обязан сотрудничать только с DC, отметили собеседники издания.





Топ-менеджеры не будут заниматься сиквелом «Джокера» Тодда Филлипса с Хоакином Феникосм, так как он не относится к расширенной киновселенной DC. Также остается открытым вопрос о курировании нового «Бэтмена» — его могут поручить главам студии DC или кинокомпании WB.





Джеймс Ганн известен как постановщик трилогии «Стражи Галактики» по вселенной «Марвел». Триквел должен выйти весной будущего года. После конфликта с руководством Marvel режиссер снял The Suicide Squad для DC. Впоследствии он вернулся к работе над продолжением The Guardians of the Galaxy, а также продолжил снимать для DC.





Питер Сафран спродюсировал несколько проектов Ганна, в том числе созданных для DC. Также он работал над «Акваменом», «Шазамом!», франшизами «Заклятье» и «Проклятие Аннабель».





Фото: Pixabay