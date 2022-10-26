Сиквел «Бэтмена» Мэтта Ривза может выйти в 2025 году

В лучшем случае продолжение успешного ребута The Batman с Робертом Паттинсоном появится на широких экранах через три года, сообщил Variety.





По его информации, к настоящему моменту постановщик супергеройского экшна еще не представил руководству DC Studios завершенный сценарий второй части. Фильм можно ждать не раньше 2025 года. Официально студия не указывала ни точную, ни примерную дату премьеры.





Новая версия истории о Темном рыцаре вышла в кинотеатрах в марте и собрала в прокате более $770 млрд. В России фильм показывали только на некоторых площадках из-за ухода WВ с российского рынка. После успешного дебюта студия не исключила, что фильм получит несколько сериальных спин-оффов, в том числе о Пингвине и лечебнице Аркхем.





Ранее стало известно, что глава студии DС (входит в WB Discovery) Уолтер Хамада покинул пост. На его место назначили режиссера Джеймса Ганна, снявшего The Suicide Squad и «Миротворца», и продюсера Питера Сафрана, работавшего с этими же проектами, а также с «Шазамом» и «Акваменом».





Фото: кадр из The Batman