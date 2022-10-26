С начала 2022 года в рамках нацпроекта «Культура» модернизировали и построили более 100 домов культуры

В рамках мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту учреждений культурно-досугового типа в сельской местности национального проекта «Культура» завершены работы на 115 объектах.

Открытие и обновление домов культуры позволяет повысить качество предоставляемых услуг и увеличить число посетителей культурно-досуговых учреждений.

Так, на сегодняшний день завершены работы на 115 объектах. Последние из них – в селах Малоархангельск Забайкальского края и Салганы Нижегородской области. К концу 2022 года планируется завершить работы на 317 объектах.

Всего за годы реализации нацпроекта «Культура» по всей стране капитально отремонтировано, реконструировано и построено более тысячи домов культуры: в 2019 году – 314 учреждений, в 2020 году – 337, в 2021 году – 324. ДК не только ремонтируются, но и обновляются концептуально: вместе с внешней формой меняется их содержание.

В современных учреждениях есть классический набор услуг (библиотека, зрительный зал, различные кружки), а также учитываются требования времени: ДК оснащаются залами с возможностью кинопоказа, помещениями для детской игровой зоны, досуговой зоны и кафе.

Фото: портал Культура.рф