Певец Александр Розенбаум пожелал мира всем гостям на своем сольном концерте в Москве

26.10.2022
Народный артист РФ Александр Розенбаум пожелал мира и здоровья гостям на своем сольном концерте в Москве. Программу под названием «Упереться, не сломаться...» исполнитель представил во вторник в зале Театра Российской армии, пишет ТАСС.
На концерте прозвучали популярные песни артиста: «Вальс-бостон», «Утиная охота», «Ау» и другие. Перед тем, как выйти на бис, певец также спел композицию 1979 года «Я голосую», в которой есть слова: «Я за то, чтобы был мир на планете людей».
Ранее Розенбаум дал праздничный концерт в День ВМФ в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге.
«О море Александр Яковлевич знает не понаслышке. Полковник медицинской службы Военно-Морского Флота, он ходил с моряками в походы. Сценой для его выступлений были палубы и кают-компании кораблей», — заявил во время исполнения артиста губернатор города Александр Беглов.
Он вручил ему памятный знак «350 лет Петру Великому».
Фото: Pixabay