Вышел тизер французского фильма о приключениях Астерикса и Обеликса в Китае

25.10.2022

Вышел тизер французского фильма о приключениях Астерикса и Обеликса в Китае
Ролик по Asterix and Оbelix: Тhe Мiddle Кingdom от студии Pathе появился на ютьюбе. 

Комедию с подзаголовком «Поднебесная» (или «Шелковый путь») снял Гийом Гане, известный по актерской работе в драме «Влюбись в меня, если осмелишься». Он предстал в образе Астерикса. На роль Обеликса постановщик пригласил давнего друга Жиля Леллуша, а на роль Клеопатры — жену Марион Котияйр. 

Пятая экранизация комиксов про галлов, обладающих невероятной силой, расскажет о их путешествии в Китай. За помощью к ним обращается дочь (Фу И) заточенной в тюрьму императрицы (Фам Линь Дан). Герои отправляются в неизведанные места, не подозревая, что в то же время Поднебесной заинтересовался Юлий Цезарь (Венсан Кассель).

В фильме собран оригинальный каст с участием певицы, рэперов, музыканта, режиссера, комика и даже футболиста. Премьера ленты назначена на 1 февраля следующего года.


Фото: скриншот / ютьюб