Первый кадр из сериала Fallout появился к 25-летию игры

Снимком поделились в соцсетях стриминг Amazon Prime Video и студия Kilter, сообщил cyber.sports.ru.





Кадр стал подарком поклонникам к юбилею игровой франшизы Fallout, съемки сериала по которой стартовали в этом году. Судя по снимку, герой покидает Убежище 33, которое не фигурировало в играх. Вероятно, авторы представят оригинальную историю. Выходца провожают четверо обитателей, один из которых лежит на полу, а другой прикрывает рот ладонями. Можно предположить, что выход из бункера встретил сопротивление.





Сериал по постапокалиптической игре начали снимать в июне в Нью-Йорке. Шоураннерами проекта стали Лиза Джой и Джонатан Нолан, создавшие «Мир Дикого Запада». Нолан также срежиссирует первый эпизод. Дата релиза пока не сообщается.





Действие игры разворачивается после ядерной войны на опустевшей и радиоактивной территории бывших Соединенных Штатов, где царят анархия и преступность. Некоторые люди укрылись в убежищах и продолжают жить под землей, другие объединяются в деревни, ордены, республики и другие образования. В дебютной игре 1997 года главный герой покидает бункер с курьерской миссией и сталкивается на поверхности с угрозой всему человечеству.





Фото: Bethesda Softworks. Добросовестное использование