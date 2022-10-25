Сериал «Конец света» с Юрием Колокольниковым выйдет 27 октября

«Кинопоиск» представил обзор грядущего фэнтези-шоу о Князе Тьмы и его сыне-кассире в исполнении Юрия Колокольникова и Семена Трескунова.





История разворачивается в современной Москве. Однажды к кассиру супермаркета Демьяну (Трескунов) является сам Князь Тьмы (Колокольников) и заявляет, что он — его отец. Сатана приходит в мир людей не из-за проснувшихся отеческих чувств — он намерен устроить конец света. Для этого ему необходима помощь его 30-летнего отпрыска, которого не впечатляют ни появление эксцентричного папаши, ни его необычный статус, ни предложение величия и могущества. У сына накопились не только вопросы, но и сильная злость к отцу, который попытается наладить отношения.





Фэнтези-комедию снял Александр Незлобин, известный как стендапер. Шоураннером выступил Дмитрий Нелидов. Сериал дебютирует на «Кинопоиске» 27 октября.





Трейре драмеди представлен ниже.



