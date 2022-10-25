Джордж Мартин рассказал о предпоследней книге цикла «Песнь льда и пламени»

Пятая часть «Ветра зимы» готова на 75%, заявил американский писатель в эфире на сайте издательства Random House.





Автор назвал книгу большой и сложной и предположил, что она станет самой объемной в цикле. На сегодня самыми длинными стали книги «Танец с драконами» и «Буря мечей» — они включают около 1,5 тысячи страниц. Вероятно, в новой книге будет еще больше страниц.





По словам Мартина, он перестал рассказывать, когда допишет новую книгу. Ранее он не обманывал поклонников по поводу сроков окончания работы, но «переоценивал свои возможности заканчивать начатое».

На счет «Ветра перемен» автор сказал, что «однажды» они будут дописаны, после чего выйдут в свет. А буквально на следующий день один из фанатов спросит его в соцсетях, когда же издадут «Грезы о весне», поделился автор.





Фэнтези-цикл «Песнь льда и пламени» начал публиковаться в 1996 году. На сегодня он включает пять книг, последняя из которых издана 11 лет назад. Мартин предполагал выпустить шестую часть в 2014-2015 годах, затем в 2020-м. Однако работа до сих пор не завершена. По мотивам серии НВО снял сериалы «Игра престолов» и «Дом дракона».





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