«Любви к делу нет»: Даня Милохин объяснил уход из «Ледникового периода»

Тиктокер покинул проект Первого канала, в котором участвовал вместе с фигуристкой Евгенией Медведевой. Об этом сообщил телеграм-канал «Светские хроники».





По его информации, блогер уехал в Дубай посреди съемочного процесса, не дав комментариев. Позже телеграм-канал Super.ru опубликовал видео , в котором блогер объяснил причины своего решения. Артист сослался на усталость и нехватку сил, а также отсутствие смысла в съемках шоу.





«Я считаю, нужно делать с любовью, а если любви к делу нет, то делать его нет смысла», — пояснил он.





Милохин добавил, что никого не хотел подвести, но не может идти на компромиссы со своим сердцем, а также добавил, что любит напарницу по проекту Евгению Медведеву и продюсера шоу Илью Авербуха.





В комментарии РБК , Авербух заявил, что был шокирован поступком Милохина, который предположительно улетел после тренировки. По его словам, люди в спорте знают, что такое ответственность и за себя, и за партнера.





В настоящее время команда проекта ищет варианты для того, чтобы Медведева продолжила участие в проекте. Основной упор делают на поиск нового партнера.





Фото: скриншот / телеграм Super.ru