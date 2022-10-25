Третий сезон сериала «Игра на выживание» должен стать заключительным

25.10.2022

Третий сезон сериала «Игра на выживание» должен стать заключительным

Российский психологический триллер «Игра на выживание» продлен на третий сезон, но он, скорее всего, станет заключительным. Об этом сообщил онлайн-кинотеатр Premier со ссылкой на генерального продюсера компании 1-2-3 Production Нелли Яралову.

По словам Яраловой, после производства «Игры на выживание» в Узбекистане команда решила найти более необычную локацию для съемок. Она уточнила, что это поможет повысить зрительский интерес.

В первом сезоне «Игры на выживание» герои оказались на реалити-шоу «Выживший». Его участники в сложных условиях борются за денежный приз в €1 млн. Но награду мог получить единственный оставшийся в живых участник проекта.

Во втором сезоне по сюжету главные герои находятся в поисках организаторов шоу и пытаются понять, что произошло с их близкими, пропавшими ранее.

Главные роли в сериале исполнили актеры Игорь Верник, Линда Лапиньш, Владимир Веревочкин и др. Режиссером первых двух сезонов стал Карен Оганесян. 

Фото: Pixabay