Третий сезон сериала «Игра на выживание» должен стать заключительным

25.10.2022
Российский психологический триллер «Игра на выживание» продлен на третий сезон, но он, скорее всего, станет заключительным. Об этом сообщил онлайн-кинотеатр Premier со ссылкой на генерального продюсера компании 1-2-3 Production Нелли Яралову.
По словам Яраловой, после производства «Игры на выживание» в Узбекистане команда решила найти более необычную локацию для съемок. Она уточнила, что это поможет повысить зрительский интерес.
В первом сезоне «Игры на выживание» герои оказались на реалити-шоу «Выживший». Его участники в сложных условиях борются за денежный приз в €1 млн. Но награду мог получить единственный оставшийся в живых участник проекта.
Во втором сезоне по сюжету главные герои находятся в поисках организаторов шоу и пытаются понять, что произошло с их близкими, пропавшими ранее.
Главные роли в сериале исполнили актеры Игорь Верник, Линда Лапиньш, Владимир Веревочкин и др. Режиссером первых двух сезонов стал Карен Оганесян.
Фото: Pixabay