Андрей Малахов раскроет малоизвестные факты биографии певца SHAMAN

Ранее певец заявил, что не поедет на вокальный конкурс «Евровидение», даже если его пригласят участвовать. По его словам, оно ему не интересно, поскольку ежегодно представляет примерно одно и то же. По словам исполнителя, российские музыканты «справятся самостоятельно».





SHAMAN также поделился планами на будущее. Он хочет записать аранжировку на главную песню страны и выложить официальное аудио. По мнению Дронова, «получится хитовая песня».





Ярослав Дронов родился в Новомосковске. Музыкальную карьеру он начал в 2013 году с участия в вокальных шоу «Фактор А» и «Голос». Большую популярность певец получил после выхода в свет патриотических песен «Я русский» и «Встанем».





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