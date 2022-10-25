В Сети вышел тизер нового сезона сериала «Содержанки»

Режиссером ленты стала Ламара Согомонян. Действия сериала развернулись в Санкт-Петербурге. Через три года после событий третьего сезона на вечеринке собрались старые знакомые.





Подготовка к съемкам сериала велась почти год. Известно, что в сериале появятся европейские персонажи, которые, по утверждению режиссера, в петербургских интерьерах выглядят гораздо органичнее, чем в московских.





Другие подробности и полный ролик Start планируют опубликовать через несколько дней.





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