В Сети вышел тизер нового сезона сериала «Содержанки»

25.10.2022

В Сети вышел тизер нового сезона сериала «Содержанки»

Сервис Start показал подписчикам тизер нового сезона сериала «Содержанки». Судя по нему, в очередном сезоне к проекту присоединилась актриса Нелли Уварова. 

Режиссером ленты стала Ламара Согомонян. Действия сериала развернулись в Санкт-Петербурге. Через три года после событий третьего сезона на вечеринке собрались старые знакомые.

Подготовка к съемкам сериала велась почти год. Известно, что в сериале появятся европейские персонажи, которые, по утверждению режиссера, в петербургских интерьерах выглядят гораздо органичнее, чем в московских.

Другие подробности и полный ролик Start планируют опубликовать через несколько дней.

Фото: скриншот