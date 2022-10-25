В Театре юных зрителей им. А. А. Брянцева в Петербурге состоится премьера мюзикла «Обыкновенное чудо»

25.10.2022
Постановка обращена к молодежной аудитории и зрителям старшего поколения, которые прекрасно помнят и любят знаменитый одноименный советский фильм режиссера Марка Захарова, легендарные песни на стихи Юлия Кима и музыку Геннадия Гладкова.
«Обыкновенное чудо» — это сказочная история о любви, в которой сила чувств героев «доходит до такой высоты, что начинает творить настоящие чудеса».
«Обыкновенное чудо» в спектакле — это сама Любовь. Она соединяет, на первый взгляд, не подходящих друг другу людей: волшебника и неволшебницу, медведя и человека, практичных охотников и придворных легкомысленных девушек. Даже расставшихся влюбленных излечивает от обиды. И это чудо, существующее не только в сказке, перетасовывает людей, и они начинают жить собственной жизнью.
Сценографию спектакля создал Вячеслав Окунев — народный художник России, главный художник Михайловского театра, художник-постановщик Мариинского театра, лауреат Государственных премий республик Молдова, Беларусь и Казахстан; многократный номинант Российской национальной театральной премии «Золотая маска», лауреат Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит».
Художник по костюмам — обладательница «Золотой маски», заслуженный художник России, заслуженный деятель искусств России Виктория Севрюкова, известная своими выдающимися работами в ведущих театрах страны.
Для определения актерского состава спектакля театр провел масштабные вокальные и хореографические кастинги.
В спектакле заняты ведущие актеры ТЮЗа и молодое поколение артистов, поступившее в труппу театра в 101-м сезоне. На главные роли режиссер пригласил настоящих звезд российского театра, имена которых известны зрителям во всей стране — Нонну Гришаеву и Ивана Ожогина.