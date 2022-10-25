В Театре юных зрителей им. А. А. Брянцева в Петербурге состоится премьера мюзикла «Обыкновенное чудо»

30 и 31 октября в Театре юных зрителей им. А.А. Брянцева в Санкт-Петербурге состоится премьера мюзикла «Обыкновенное чудо» по мотивам одноименной пьесы Е. Шварца в постановке режиссера театра и кино, художника, педагога, главного режиссера театра «Ленком Марка Захарова», неоднократного лауреата премии «Золотая маска» Алексея Франдетти.

Режиссер Алексей Франдетти получил широкую известность как постановщик мюзиклов, являясь специалистом и профессионалом в области музыкального театра. «Обыкновенное чудо» станет первой его работой в ТЮЗе и будет отличаться оригинальным сценическим воплощением известного сюжета Е. Шварца.

Постановка обращена к молодежной аудитории и зрителям старшего поколения, которые прекрасно помнят и любят знаменитый одноименный советский фильм режиссера Марка Захарова, легендарные песни на стихи Юлия Кима и музыку Геннадия Гладкова.

«Обыкновенное чудо» — это сказочная история о любви, в которой сила чувств героев «доходит до такой высоты, что начинает творить настоящие чудеса».

«Обыкновенное чудо» в спектакле — это сама Любовь. Она соединяет, на первый взгляд, не подходящих друг другу людей: волшебника и неволшебницу, медведя и человека, практичных охотников и придворных легкомысленных девушек. Даже расставшихся влюбленных излечивает от обиды. И это чудо, существующее не только в сказке, перетасовывает людей, и они начинают жить собственной жизнью.

Алексей Франдетти: «Пьеса Евгения Шварца как абсолютно гениальный материал предлагает любому постановщику вариативность. В нашем случае, мне показалось интересным акцентировать внимание на взаимоотношениях Волшебника и Хозяйки, которые находятся много лет в браке. Сохранение брака в сегодняшнем мире — это и есть то самое обыкновенное чудо, которое возможно между людьми. С другой стороны, мне бы хотелось, чтобы наши зрители увидели яркую, добрую сказку с невероятно красивой историей любви Принцессы и Медведя».

Сценографию спектакля создал Вячеслав Окунев — народный художник России, главный художник Михайловского театра, художник-постановщик Мариинского театра, лауреат Государственных премий республик Молдова, Беларусь и Казахстан; многократный номинант Российской национальной театральной премии «Золотая маска», лауреат Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит».

Художник по костюмам — обладательница «Золотой маски», заслуженный художник России, заслуженный деятель искусств России Виктория Севрюкова, известная своими выдающимися работами в ведущих театрах страны.

Для определения актерского состава спектакля театр провел масштабные вокальные и хореографические кастинги.

В спектакле заняты ведущие актеры ТЮЗа и молодое поколение артистов, поступившее в труппу театра в 101-м сезоне. На главные роли режиссер пригласил настоящих звезд российского театра, имена которых известны зрителям во всей стране — Нонну Гришаеву и Ивана Ожогина.

Фото: пресс-служба театра