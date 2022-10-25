В Большом зале консерватории покажут легкую программу «Золотой век мирового кино. Лучшие вальсы из кинофильмов»

В программе прозвучат вальсы не только из кинофильмов, но и из «золотой сокровищницы» мировой музыки: вальсы «Сказки Венского леса» и «На прекрасном голубом Дунае» Иоганна Штрауса-сына, вошедшие в кинофильм «Большой вальс», вальс из оперетты «Веселая вдова» Франца Легара, сюиты Нино Рота из фильмов «Крестный отец» и «Ночи Кабирии», музыкальные фантазии Леонарда Бернстайна из фильма «Вестсайдская история», вальс Золушки Сергея Прокофьева, вальс Дмитрия Шостаковича из кинофильма «Первый эшелон», вальс Андрея Петрова из кинофильма «Берегись автомобиля», вальс Георгия Свиридова из кинофильма «Метель», вальс Евгения Доги из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» и другие шедевры киномузыки.





Дирижер Игорь Разумовский: «В программе 30 октября прозвучат любимые и всеми узнаваемые мелодии из кинофильмов. В основном это будут вальсы и танцы. Киномузыки в репертуаре МГАСО очень много, отобрать то, что войдет в одну программу, довольно сложно. В первом отделении вы услышите музыку зарубежных композиторов, во втором — произведения отечественной киномузыки, — это будет и Шостакович, и Прокофьев, и Свиридов, и Хачатурян. Программа обширная и интересная, я вас жду на этом замечательном концерте МГАСО!»